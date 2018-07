Lesão tira Marcos Rojo do Manchester United por até seis semanas

O técnico do Manchester United, Louis van Gaal, revelou nesta sexta-feira que o defensor argentino Marcos Rojo irá desfalcar o time por seis semanas depois de ter deslocado o seu ombro na derrota por 1 a 0 para o Manchester City, no último domingo, em clássico válido pelo Campeonato Inglês.

O treinador explicou que o jogador visitou um especialista na última quinta-feira, quando foi decidido que o tratamento a ser adotado para a recuperação do atleta será conservador, ou seja, sem a necessidade de uma cirurgia. "O tempo de afastamento pode ser inferior a seis semanas. Se ele precisasse de uma operação, o tempo seria de 12 semanas", disse o comandante, otimista ao projetar o retorno do atleta.

A lesão sofrida por Rojo deixou Van Gaal sem opções defensivas para a zaga central da equipe do Manchester United para o confronto diante do Crystal Palace, neste sábado, em casa, pelo Campeonato Inglês, pois o treinador também não conta com Phil Jones, Jonny Evans e Chris Smalling, todos também indisponíveis.

Já o atacante colombiano Radamel Falcão, que marcou apenas um gol em cinco jogos pelo United desde quando foi contratado por empréstimo junto ao Monaco, voltará a ficar fora da equipe diante do Crystal Palace. Ele ainda se recupera de uma lesão na panturrilha.