Lesão tira Nilton do Cruzeiro por tempo indeterminado

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o volante Nilton para armar o Cruzeiro para as próximas partidas. Ele passou por exames médicos que detectaram uma lesão de ligamento no seu tornozelo esquerdo. Mesmo sem a necessidade de cirurgia, o jogador "está fora momentaneamente dos planos", como indicou a nota no site oficial do clube.

Nilton deixou a partida contra o Flamengo, na última quarta, com muitas dores, após uma entrada dura de André Santos. Nesta sexta, o jogador inclusive postou uma foto de seu tornozelo inchado em uma rede social e reclamou do lance em que se contundiu, no qual o lateral flamenguista recebeu apenas cartão amarelo.

"Se é a gente que dá uma entrada dessas vira crime. Como foi do outro lado, ninguém fala nada. Está assim meu tornozelo após uma entrada no jogo contra o Flamengo. E quem deu só levou amarelo. Vamos tratar e recuperar pra poder voltar logo", comentou o jogador em seu perfil no Facebook.

Marcelo Oliveira já não poderia contar com Nilton diante do Vasco, neste domingo, no Maracanã, já que o volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem ele e também sem Souza, ainda contundido, o treinador pode optar pela entrada de Leandro Guerreiro.

BORGES

O atacante Borges também deixou o gramado do Maracanã, após o duelo com o Flamengo, sentindo dores. Ele sentiu um problema muscular ao longo da partida e precisou ser substituído por Vinícius Araújo. No entanto, os exames não apontaram nenhuma lesão e ele deve ficar à disposição para pegar o Vasco.