Lesão tira Perisic do Wolfsburg no início da temporada

Titular do Wolfsburg na temporada passada, Perisic marcou 11 gols pelo time, sendo figura importante no time, que terminou em quinto lugar no Campeonato Alemão, o que rendeu uma vaga na próxima edição da Liga Europa, e parou nas semifinais da Copa da Alemanha.

A boa participação levou Perisic a também defender a seleção da Croácia na Copa do Mundo. E o meia foi titular nas três partidas que a equipe disputou no Brasil, tendo marcado dois gols, um contra Camarões e outro diante do México.

Além de Perisic, o Wolfsburg já havia sofrido outras duas importantes baixas. O lateral-direito Patrick Ochs sofreu uma lesão no joelho, enquanto o meia Christian Träsch também tem um problema no ombro. Diretor do Wolfsburg, Klaus Allofs lamentou as lesões no elenco antes mesmo do começo da temporada. "Mas temos um plantel de qualidade", disse.

No último fim de semana, o Wolfsburg participou de um torneio amistoso, a Telekom Cup, sendo derrotado na decisão pelo Bayern de Munique. E este será exatamente o adversário do time do brasileiro Naldo na rodada de abertura do Campeonato Alemão, em duelo marcado para o dia 22 de agosto, fora de casa.