Lesão tira Rafael de excursão do Manchester United nos EUA

O brasileiro Rafael desfalcará o restante da pré-temporada do Manchester United nos Estados Unidos. O lateral-direito sofreu uma lesão muscular na virilha e, como não teria condições de participar das próximas partidas na América do Norte, voltou à Inglaterra para realizar tratamento.

Em nota oficial, o Manchester United não especificou qual a gravidade da lesão sofrida por Rafael nem quando ela ocorreu, mas o jogador já não havia participado da vitória por 3 a 2 diante da Roma, no último sábado, em Denver, pela Champions Cup, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos.

O Manchester United ainda terá duas partidas pela competição, diante da Inter de Milão, nesta quarta, e do Real Madrid, no sábado. Se conseguir a classificação para a final, jogará novamente na segunda que vem. Antes deste torneio, a equipe já havia disputado um amistoso contra o Los Angeles Galaxy, no qual goleou por 7 a 0.