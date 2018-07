Lesão tira Ribery do Bayern de Munique na Copa Audi

Ribery disse que estava com "muito medo" em um primeiro momento e temia pelo rompimento dos ligamentos do tornozelo esquerdo. Mas um exame feita pelo médico Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt revelou que a lesão foi menos grave do que inicialmente se temia.

Assim, Ribery vai perder as partidas da pré-temporada desta semana, mas deve ter condições de participar da estreia do Bayern de Munique na Copa da Alemanha, em 1º de agosto, contra o Eitracht Braunschweig, da segunda divisão, de acordo com o clube. A equipe alemã joga na terça-feira contra o Milan pela Copa Audi e no dia seguinte contra Barcelona ou Internacional.

O Bayern vai estrear no Campeonato Alemão no dia 7 de agosto, em casa, contra o Borussia Mönchengladbach. Ribery, de 28 anos, está no clube desde 2007 e é considerado um dos jogadores mais importantes do elenco.