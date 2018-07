Lesão tira Robben dos 2 próximos jogos do Bayern

O clube alemão informou nesta sexta-feira que o jogador sofreu uma lesão muscular e o técnico Jupp Heynckes adiantou que o holandês ficará fora do time bávaro na partida deste sábado, contra o Nuremberg, pelo Campeonato Alemão, e no confronto da próxima terça-feira, contra o Valencia, na Espanha.

Robben vem convivendo com frequência com problemas relacionados a lesões. Recentemente, ele ficou fora da equipe por quatro semanas por causa de uma lesão nas costas. O jogador também perdeu a primeira metade da temporada 2010/2011 do futebol europeu, depois de ter se machucado enquanto defendia a Holanda na Copa do Mundo de 2010.