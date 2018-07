Lesão tira Souza do Grêmio por pelo menos 15 dias

PORTO ALEGRE - O técnico Renato Gaúcho ganhou mais um desfalque para armar o Grêmio nas próximas partidas. O volante Souza sentiu um problema no púbis na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, domingo, iniciou tratamento nesta segunda-feira e ficará pelo menos duas semanas afastado dos gramados.

Souza vinha reclamando de dores no local há algum tempo, diante do Botafogo teve que ser substituído, e a comissão técnica do Grêmio achou melhor que fosse iniciado este tratamento. A previsão é que o retorno aos treinamentos aconteça em cerca de três semanas. O certo é que o jogador está fora do duelo deste sábado contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a lesão de Souza, Renato Gaúcho terá problemas para armar o meio de campo do Grêmio, já que Adriano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também não atua no final de semana. Matheus Biteco deve entrar em uma das vagas e o Grêmio espera a regularização de Riveros para saber se poderá utilizá-lo contra o Criciúma.

Nesta segunda-feira, o paraguaio participou da atividade comandada no Olímpico, um coletivo contra o time sub-19. Sem contar com os titulares que pegaram o Botafogo, o Grêmio foi armado com: Marcelo Grohe; Moisés, Saimon (Gabriel), Cris e Wendell; Riveros, Ramiro, Matheus Biteco, Guilherme Biteco e Maxi Rodríguez; Yuri Mamute. Lesionados, Barcos, Marco Antônio e Jean Deretti seguiram de fora.