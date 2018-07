Lesão tira Sturridge do Liverpool por cerca de três semanas

O técnico Brendan Rodgers anunciou nesta quinta-feira que o atacante Daniel Sturridge será desfalque do Liverpool para as próximas partidas. O jogador se contundiu quando estava servindo a seleção inglesa e terá que ficar afastado dos gramados por cerca de três semanas.

Sturridge atuou normalmente na vitória da Inglaterra por 1 a 0 sobre a Noruega, em amistoso disputado quarta-feira passada, mas acabou sofrendo um estiramento na coxa num treinamento posterior, quando a seleção se preparava para a estreia nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016.

Depois de passar por exames, o jogador teve a lesão diagnosticada, e o afastamento dos gramados foi lamentado por Rodgers. "Pode ser até de três semanas (o período de afastamento), o que obviamente é desapontador", resumiu o treinador.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Com a confirmação da lesão, Sturridge deve ficar de fora de seis partidas do Liverpool. Ele não deve atuar em três jogos do Campeonato Inglês, incluindo o clássico contra o Everton, um da Copa da Liga Inglesa, contra o Middlesbrough, e os dois primeiros da Liga dos Campeões, contra Ludogorets e Basel.