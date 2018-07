Lesão tira Suazo da estreia do Monterrey no Mundial Um dos principais destaques do Monterrey, o atacante Humberto Suazo desfalcará a equipe na estreia do Mundial de Clubes. Com uma lesão muscular na perna direita, o jogador chileno foi vetado pelo departamento médico para a partida deste domingo, diante do Ulsan Hyundai, em Toyota.