Lesão tira Van der Vaart de amistoso da Holanda O técnico Bert van Marwijk terá um importante desfalque para armar a seleção holandesa no amistoso diante da Inglaterra, nesta quarta-feira, no Estádio Wembley. O meia Rafael van der Vaart sofreu uma lesão no tornozelo na derrota do seu Tottenham para o Arsenal, por 5 a 2, no último domingo, e foi cortado nesta terça.