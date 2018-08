Lesão volta a atrapalhar sequência de Scarpa no Palmeiras

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, ganhou nesta semana um outro obstáculo à sua evolução. Depois de sofrer nos últimos meses com problemas judiciais pelas brigas com o ex-clube, o Fluminense, o jogador tem pela frente uma inflamação no calcanhar do pé direito, situação que deve tirá-lo de combate pelas próximas partidas, como a desta quinta-feira, contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

Contratado em janeiro, Scarpa tem enfrentado uma temporada de contratempos. O jogador precisou esperar semanas para poder estrear pois não havia feito a pré-temporada corretamente devido à briga judicial iniciada com o Fluminense para conseguir a rescisão do vínculo. Logo depois, em março, precisou ser afastado do Palmeiras para resolver pendências contratuais.

O Fluminense havia derrubado a liminar que o liberou do vínculo com a equipe carioca e, com isso, Scarpa ficou três meses parado, até conseguir um habeas corpus que lhe permitiu retomar o contrato com o Palmeiras. O retorno não lhe garantiu tranquilidade, pois a briga na Justiça continua e nas últimas semanas, por exemplo, o meia precisou recorrer de bloqueio judicial no valor de R$ 200 milhões nas suas contas bancárias que havia sido determinado pela 70ª Vara do Trabalho do Rio.

Com apenas 17 partidas pelo Palmeiras, a maior parte delas pelo Paulista, o jogador sofreu no último domingo um problema no calcanhar direito, que o faz agora se afastar do time por motivos médicos, e não jurídicos. A previsão inicial de recuperação era de um mês, estimativa alterada por um panorama mais otimista. No entanto, na quinta ele deve novamente ser desfalque.