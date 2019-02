Lesionada, Cristiane desfalca seleção brasileira em torneio amistoso

O técnico Vadão sofreu uma importante baixa na seleção brasileira feminina de futebol. A atacante Cristiane sentiu dores na panturrilha direita no treino de quarta-feira e não terá condições de defender a equipe no torneio amistoso She Believes, nos Estados Unidos, entre 27 de fevereiro e 5 de março.

Exames realizados pelo departamento médico da seleção confirmaram uma lesão músculo sóleo, de grau 1/2. "A contusão inviabiliza a participação da atleta na competição e, por esse fato, foi liberada da concentração", informou a CBF.

Cristiane também ficará fora dos últimos dois dias de treinos na cidade de Itu, no interior de São Paulo. O grupo da seleção feminina vem fazendo sua preparação para o torneio amistoso na cidade, nos últimos dias. O período de trabalhos em Itu será encerrado no sábado.

De olho no Mundial, em junho, o Brasil fará sua estreia na competição americana no dia 27 deste mês, contra a Inglaterra, na Filadélfia. No dia 2 de março, o duelo é contra o Japão, em Nashville, e a campanha será encerrada diante dos Estados Unidos, no dia 5, em Tampa.

Para esta competição, o técnico Vadão vai anunciar a lista de convocadas ainda nesta quinta-feira.