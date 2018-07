Lesionado, Buffon desfalca Itália em amistoso com Portugal

O goleiro Gianluigi Buffon será desfalque certo no amistoso da Itália com Portugal na terça-feira, em Genebra. O jogador deixou a delegação italiana neste sábado em razão de uma contusão no joelho direito.

Buffon se machucou no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com a Croácia, nesta sexta-feira, na cidade croata de Split. A partida era válida pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Com dores, o capitão da seleção italiana deixou o gramado no intervalo da partida.

Antes de ser substituído por Salvatore Sirigu, Buffon defendeu pênalti cobrado por Mario Mandzukic. Por conta da lesão, Sirigu deve ser o titular da Itália nesta terça.

Com a contusão, Buffon se junta ao meia Marco Verratti, ao defensor Andrea Barzagli e ao atacante Simone Zazá. Todos eles deixaram o elenco italiano em função de problemas físicos nos últimos dias.

Em compensação, o técnico Antonio Conte deve ter o retorno do volante Daniele de Rossi. Desfalque contra a Croácia, o jogador deve estar recuperado de lesão a tempo de entrar em campo contra os portugueses.