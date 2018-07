Lesionado, Diego Costa fica fora da convocação da Espanha

O técnico Vicente Del Bosque anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção espanhola para as partidas contra Itália e Romênia, amistosos preparatórios para a Eurocopa deste ano. E ele não poderá contar com o atacante Diego Costa, que sofreu uma lesão muscular.

Del Bosque explicou que o brasileiro naturalizado espanhol se contundiu durante uma partida do Chelsea e seguiu atuando no sacrifício, o que só agravou o problema. Segundo o técnico da seleção, a lesão do atacante foi na coxa.

"Diego saiu de uma partida com uma lesão no músculo do quadríceps, mas quatro dias depois, porque o Chelsea tinha muito em jogo, ele teve que jogar novamente e terminou com alguma dor", explicou Del Bosque. "Apesar de os médicos dizerem que ele estava evoluindo, optamos por deixá-lo de fora."

No último sábado, Diego Costa foi expulso da partida diante do Everton, pela Copa da Inglaterra, por "conduta imprópria". Ele recebeu o segundo cartão amarelo depois de lance ríspido com Gareth Barry, no qual pareceu tentar acertar uma cabeçada e uma mordida no rival.

Apesar disto, Del Bosque garantiu que o comportamento do atacante não o preocupa. "Ainda tenho dois meses para definir o elenco final para a Eurocopa, e absolutamente ninguém, nem o Diego Costa, está excluído", garantiu o treinador.

Outro que será desfalque por lesão é o meia Andrés Iniesta, do Barcelona. Este, no entanto, tem lugar cativo no elenco que disputará a Eurocopa na França. "Ele sentiu um desconforto e achamos prudente deixá-lo de fora desta vez", alegou Del Bosque.

A Espanha viaja para encara a Itália em Údine na próxima quinta-feira. Então, três dias depois terá pela frente a Romênia, também fora de casa, em Cluj.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: Iker Casillas (Porto), David de Gea (Manchester United), Sergio Rico (Sevilla).

Defensores: Marc Bartra (Barcelona), Juanfran Torres (Atlético de Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Gerard Piqué (Barcelona), Nacho Fernández (Real Sociedad), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Mario Gaspar (Villarreal).

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Mikel San José (Athletic Bilbao), Isco (Real Madrid), Cesc Fábregas (Chelsea), Sergi Roberto (Barcelona), David Silva (Manchester City), Thiago Alcântara (Bayern de Munique), Koke (Atlético de Madrid), Juan Mata (Manchester United).

Atacantes: Pedro Rodríguez (Chelsea), Paco Alcácer (Valencia), Álvaro Morata (Juventus), Aritz Aduriz (Athletic Bilbao), Nolito (Celta de Vigo).