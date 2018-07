Lesionado, Godín é cortado e desfalca Uruguai contra o Peru A seleção uruguaia não poderá contar com seu capitão no confronto diante do Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Nesta quarta-feira, a associação de futebol do país anunciou o corte do zagueiro Diego Godín, que se lesionou quando defendia o Atlético de Madrid na última terça.