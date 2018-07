Lesionado, Marcelo Cirino desfalca o ataque do Fla contra o Santos

O atacante Marcelo Cirino vai desfalcar o Flamengo na partida deste domingo contra o Santos, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o treino fechado de quinta-feira e nesta sexta não participou do treino - passou o dia fazendo fisioterapia. Segundo a comissão técnica, não há previsão para o retorno do atacante aos gramados.

Sem Marcelo Cirino, o mais provável é que Everton componha o ataque ao lado de Guerrero e Emerson. No meio de campo, Alan Patrick e Márcio Araújo disputam uma vaga para jogar ao lado de Cáceres e Canteros.

O treino desta sexta-feira foi praticamente todo fechado para a imprensa. Neste período, o técnico Cristóvão Borges comandou um trabalho tático no Ninho do Urubu. Quando a entrada dos jornalistas foi permitida, os zagueiros fizeram um treino à parte sob o comando do auxiliar Jayme de Almeida, enquanto que os outros atletas treinaram finalizações.

O meia Ederson, recém-contratado e que deixou a equipe italiana da Lazio, participou do treino tático, mas não deve jogar contra o Santos. O camisa 10 provavelmente só vai estrear contra a Ponte Preta, no próximo dia 9, em Campinas.