Lesionado, Michel Bastos desfalca São Paulo na Copa do Brasil

O meia Michel Bastos será desfalque no São Paulo no segundo jogo contra o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador teve constatado nesta segunda-feira um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, que vai tirá-lo da partida desta quarta-feira, no Maracanã.

Michel Bastos se machucou durante o clássico com o Palmeiras, domingo, no Morumbi. Ele sofreu a lesão sozinho, quando disparava pela direita no ataque são-paulino. Com dores, recebeu atendimento médico e chegou a voltar ao gramado. Mas não aguentou e precisou deixar o gramado mais cedo, dando lugar a Wilder.

Após ter confirmada a lesão, o meia já iniciou fisioterapia no REFFIS nesta manhã, na reapresentação do elenco do São Paulo. O departamento médico não estipulou um prazo para o retorno dele. Enquanto Michel Bastos deixa o time, o meia Hudson volta a ficar à disposição do técnico Juan Carlos Osorio.

Outras baixas para o jogo com o Vasco são os atacantes Luis Fabiano e Rogério. O primeiro ainda se recupera da pancada sofrida no osso esterno, no tórax, no jogo de ida contra os cariocas. Já Rogério, um dos últimos reforços da equipe, não poderá defender o São Paulo porque jogou pelo Vitória nesta edição da Copa do Brasil.

O time paulista enfrenta o Vasco nesta quarta em situação muito favorável. Ao vencer o jogo de ida por 3 a 0, garante vaga na semifinal mesmo se perder por 2 a 0.