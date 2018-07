Lesionado, Rodrigo Dourado é cortado da seleção olímpica e volta ao Inter Mais uma vez a seleção brasileira olímpica causou calafrios na comissão técnica do Internacional na última quinta-feira. Depois do meia Valdivia sofrer grave lesão no joelho - da qual ainda se recupera - atuando pelo País no fim do ano passado, foi a vez do volante Rodrigo Dourado se contundir a serviço do time de Rogério Micale.