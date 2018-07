Lesionado, Rogério Ceni não enfrenta o Avaí no domingo

O goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, não vai enfrentar o Avaí no jogo deste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Com uma lesão na coxa direita, o capitão do time ainda sente incômodo muscular e será substituído por Renan Ribeiro, que vai fazer a sua segunda partida pelo clube.

Ceni não chegou a treinar no campo nesta semana e segundo o treinador Juan Carlos Osorio, até mesmo a comissão técnica pediu para que o jogador diminuísse a carga de atividades para facilitar a recuperação. A última ausência do goleiro de 42 anos foi em 8 de abril, quando o São Paulo recebeu a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

A partida marcou a estreia de Renan Ribeiro, que levou dois anos para poder atuar pelo São Paulo. O ex-goleiro do Atlético-MG foi promovido à posição de reserva imediato de Rogério Ceni com a lesão de Dênis. O jogador foi submetido a uma cirurgia no ombro direito e só deve voltar a atuar em agosto.