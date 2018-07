Lesionado, Terry volta a desfalcar Chelsea em duelo com City

Depois de ficar fora do jogo que o Chelsea fez com o Paris Saint-Germain na última terça-feira, quando o time francês venceu o rival inglês por 2 a 1 no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, John Terry voltará a desfalcar o time em um confronto neste final de semana. O zagueiro e capitão do time londrino, que se recupera de lesão no tendão, foi confirmado como baixa para o duelo diante do Manchester City, domingo, em casa, pela Copa da Inglaterra.

O técnico Guus Hiddink afirmou nesta sexta, em entrevista coletiva, que a ausência de Terry deste novo duelo é decepcionante, sendo que o holandês chamou o atleta de "o líder deste clube" como jogador, tendo em vista a enorme experiência que acumulou como membro da equipe ao longo de quase duas décadas - está no time desde 1995, sendo que ingressou entre os profissionais em 1998.

Hiddink, entretanto, indicou que Terry poderá estar em campo na próxima semana em duelo diante do Southampton, pelo Campeonato Inglês, pelo qual ele se machucou no último sábado em duelo contra o Newcastle. Naquela partida, em que o Chelsea venceu por 5 a 1, ele caiu de mal jeito no gramado após uma dividida aérea e precisou deixar a partida mais cedo.

Aos 35 anos de idade, o veterano defensor vive seus meses finais como jogador do clube, depois de revelar recentemente que a diretoria do Chelsea optou por não lhe oferecer um novo contrato após o término desta temporada do futebol europeu.