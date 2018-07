Lesionado, Adriano desfalca Barça por até seis semanas

Adriano foi substituído logo aos 22 minutos da partida deste domingo, depois que tentou alcançar um passe longo na área do adversário. Exames realizados após a partida mostraram que a contusão foi grave e que o jogador sofreu uma ruptura do bíceps femoral.

O lateral também poderia ser desfalque para a seleção brasileira, que enfrenta a Itália, na próxima quinta-feira, em Genebra, e a Rússia, quatro dias depois, em Londres. Mas para estas partidas, Luiz Felipe Scolari optou por outros três nomes para a posição: Daniel Alves, Marcelo e Filipe Luiz.

Adriano tem passado por uma série de lesões nesta temporada. No primeiro turno do Campeonato Espanhol, ele teve um problema muscular na perna esquerda e rompeu o músculo adutor da perna direita. Ele também ficou afastado por dores no tornozelo direito, já em 2013.