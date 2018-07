Lesionado, Adriano desfalca Barcelona por até 10 dias

BARCELONA - Após se machucar em treino da seleção brasileira, o lateral-esquerdo Adriano ficará afastado do Barcelona por até dez dias. O clube catalão confirmou nesta terça-feira que o jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará longe dos gramados por pelo menos uma semana.

Adriano chegou a ser titular no amistoso contra o Gabão, na quinta-feira passada, e deveria entrar em campo diante do Egito, nesta segunda. Contudo, o lateral sentiu dores no treino de domingo, o último antes do amistoso contra os egípcios, e foi cortado do time brasileiro de última hora.

A lesão deixará Adriano de fora da partida do Barcelona contra o Zaragoza, no próximo final de semana, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro também poderá desfalcar a equipe no duelo com o Milan no dia 23, na Itália, pela Liga dos Campeões.