Lesionado, Adriano desfalcará Barcelona por 10 dias

Com a lesão, confirmada na final da noite da última terça pelo Barcelona, Adriano deverá ficar fora do confronto diante do Milan, no próximo dia 28, em Milão, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Um exame realizado após a partida diante do Granada confirmou que o jogador sofreu um estiramento em um dos músculos da coxa direita.

Adriano também virou desfalque certo do Barcelona para o jogo do próximo sábado, contra o Mallorca, fora de casa, pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol. E a lesão sofrida pelo brasileiro aconteceu em um péssimo momento para o clube catalão, pois o francês Abidal, titular da lateral esquerda do time, está afastado do time porque terá de passar por um transplante de fígado, após superar um câncer no órgão no ano passado.

Adriano se contundiu no mesmo dia em que Messi se tornou o maior artilheiro da história do Barcelona. Ao marcar três vezes na vitória sobre o Granada, o astro argentino chegou aos 234 gols em jogos oficiais e superou César, que era o maior goleador por ter balançado as redes em 232 oportunidades. Com a grande atuação da última terça, o maior craque da atualidade também assumiu a artilharia do Campeonato Espanhol, com 34 gols.