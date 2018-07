Lesionado, Alex desfalcará Corinthians por dez dias

SÃO PAULO - Tite recebeu uma má notícia na manhã desta quarta-feira. Exames realizados no dia anterior comprovaram que o meia Alex está com edema na coxa esquerda e ficará fora do Corinthians por dez dias. Desta forma, Alex será desfalque diante de Atlético-PR, domingo, no Pacaembu, e também contra o Ceará, na próxima quarta, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Sua volta depende de reavaliação. Vale lembrar que faltam cinco rodadas para o fim do campeonato.

Alex deixou o gramado logo no início do jogo, que acabaria com a derrota do Corinthians para o América-MG por 2 a 1, domingo, justamente por causa de dores na perna. Após ser avaliado pelo médico do clube, foi comprovada a gravidade da lesão, que o deixará de molho pouco mais de uma semana.

Caso sua recuperação leve mais tempo do que o esperado, o meia ainda poderá ser desfalque diante do Atlético-MG, jogo marcado para o dia 20 de novembro, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alex vinha sentindo dores na coxa esquerda desde a partida contra o Internacional, dia 23 de outubro, quando marcou o gol que decretou o empate por 1 a 1, no Beira-Rio. Por causa do problema, desfalcou o Corinthians na rodada seguinte do Brasileirão - vitória sobre o Avaí. Alex tentou retornar contra o América-MG, mas voltou a sentir a lesão.

O jogador vivia um de seus melhores momentos desde que chegou à equipe paulista, em maio. Sem ele, Tite deverá mudar o esquema tático corintiano e apostar em mais um atacante. Jorge Henrique, que se recupera de lesão muscular, e Emerson são os principais candidatos à vaga.