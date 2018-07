Lesionado, Alexandre Pato vai ficar fora do Milan entre 2 e 3 semanas

ROMA - O atacante brasileiro Alexandre Pato vai ficar entre duas e três semanas fora do Milan por causa de uma lesão na coxa direita, informou o clube nesta segunda-feira.

O jogador foi submetido a alguns exames por parte do médico Gianluca Melegati, responsável de saúde do Milan. Segundo o clube, os testes evidenciaram que o jogador sofreu uma distensão nos músculos flexores da coxa direita.

O atacante, de 21 anos, teve que ser substituído por causa de dores musculares aos 40 minutos do primeiro tempo no jogo de sábado entre Milan e Sampdoria. O time milanês atualmente ocupa a liderança da Primeira Divisão do Campeonato Italiano e Pato é o quinto na lista de artilheiros do Italiano com 14 gols.