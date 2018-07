Lesionado, Alison fará cirurgia e desfalcará Santos por 6 meses

A comissão técnica do Santos confirmou nesta terça-feira que deverá ficar sem o volante Alison por pelo menos seis meses. O jogador teve lesão constatada em exame divulgado nesta manhã e precisará ser submetido a uma cirurgia no joelho direito.

De acordo com o clube, Alison sofreu uma ruptura no ligamento anterior do joelho, confirmada em exames realizado na noite de segunda, em São Paulo. A lesão vai obrigar o jogador a fazer sua terceira operação neste joelho.

Alison se machucou em uma dividida com Alan Kardec no clássico com o São Paulo, na Vila Belmiro, no dia 11 deste mês, em rodada do Paulistão. O volante saiu de campo com dores, mas chegou a retornar ao jogo, tranquilizando a comissão técnica. Ao fim da partida, porém, foi constatado o inchaço no joelho, gerando preocupação no departamento médico.

O grave problema foi confirmado nesta segunda e divulgado nesta manhã. E pode alterar os planos do clube para os próximos meses. Sem Alison, a diretoria deve contratar um novo volante para a Copa do Brasil e para o Brasileirão.