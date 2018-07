Lesionado, Alisson desfalca Cruzeiro contra o Coritiba

Um dos principais destaques do Cruzeiro nas últimas rodadas, o meia Alisson está fora da equipe para o duelo diante do Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma lesão muscular na derrota para o Atlético-MG, no clássico do último domingo, e não terá condições de jogo.

O Cruzeiro não especificou o grau da lesão ou o tempo de afastamento, mas informou que o jogador passou por exames que diagnosticaram uma contusão na coxa esquerda. Ele já iniciou o tratamento devido, mas foi vetado para a partida válida pela 24.ª rodada do Brasileirão. Ainda não é certo se terá condições de retornar para pegar o Sport, no sábado.

Alisson assumiu a condição de titular nas últimas rodadas e diante do Atlético-MG marcou um belo gol de voleio na derrota por 3 a 2. Sem ele, Willian, Marquinhos e Dagoberto devem brigar pela titularidade. Marlone e Neílton correm por fora.