Lesionado, Anderson fica fora de excursão do United

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube inglês informou que o meio-campista foi descartado da viagem marcada para esta sexta-feira por estar se recuperando de uma lesão na panturrilha. Assim, ele ficou fora do grupo de 25 jogadores convocados para este período de preparação em solo norte-americano para a próxima temporada do futebol europeu.

De acordo com o Manchester, o jogador seguirá no clube para dar continuidade ao seu processo de recuperação e depois ficará à disposição de Van Gaal para o início da próxima temporada, na qual o time fará o seu primeiro jogo no Campeonato Inglês no dia 16 de agosto, contra o Swansea, no Old Trafford.

Contratado junto ao Porto em 2007 por cerca de 27 milhões de euros, Anderson acumula 179 partidas e nove gols com a camisa do Manchester, mas apenas na sua primeira temporada no clube ele disputou mais da metade dos jogos da equipe no Campeonato Inglês. Sem espaço, esteve presente em apenas oito confrontos pelo time na temporada passada, antes de ser emprestado à Fiorentina em janeiro.

Neste período de preparação nos Estados Unidos, o Manchester enfrentará o Los Angeles Galaxy na próxima quarta-feira, antes de encarar a Roma, no dia 26, a Inter de Milão, no dia 29, e o Real Madrid, em 2 de agosto.

Entre os 25 jogadores convocados para esta excursão, destaque para as presenças dos novos reforços Ander Herrera e Luke Shaw, contratados respectivamente junto a Athletic Bilbao e Southampton. Já o meia Michael Carrick, em processo de recuperação de uma cirurgia no tornozelo que o afastará dos gramados por até três meses, é outro jogador descartado desta viagem por motivo de lesão.