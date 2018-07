Lesionado, André Santos desfalca Arsenal por 3 meses

"Depois de consultas a médicos e especialistas, o Arsenal confirma que André Santos será submetido a uma cirurgia para reparar a lesão no ligamento", anunciou o clube londrino. O Arsenal informou também que o jogador será operado no Brasil nesta semana.

A cirurgia deixará o jogador ainda mais tempo afastado dos gramados. A previsão inicial era de ele ficaria fora do time por apenas três semanas. Com a nova avaliação clínica, André Santos não entrará em campo em menos de três meses. Ele se machucou na partida contra o Olympiakos, na semana passada, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com a lesão do brasileiro, o técnico Arsène Wenger terá problemas para escalar a lateral do Arsenal nas próximas partidas do Campeonato Inglês e da Liga. Ele já não poderá contar com Kieran Gibbs, Bacary Sagna e Carl Jenkinson, todos machucados.