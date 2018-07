Lesionado, Antônio Carlos deve desfalcar Botafogo O zagueiro Antônio Carlos dificilmente vai enfrentar o Flamengo, no domingo, pela semifinal da Taça Guanabara. Nesta terça, o resultado de exame feito na segunda-feira apontou um leve estiramento na coxa esquerda do atleta, que deve ser substituído pelo jovem Dória no clássico. Em 2012, os dois formaram, na maior parte dos jogos, a dupla de zaga do Botafogo.