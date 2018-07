Lesionado, Aranha está fora do jogo contra o Botafogo

Aranha está fora do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio. O goleiro jogou com uma lesão no músculo adutor anterior da coxa esquerda na derrota por 3 a 2 diante do Atlético Mineiro, na última quinta, e depois não treinou mais e nem atuou contra o Goiás, no último domingo.

Nesta segunda, Aranha foi submetido a um exame de diagnóstico por imagem e foi constatado que a contusão ainda não está curada. Com a ausência do titular, Vladimir vai continuar no gol santista.

Outro desfalque certo é Thiago Ribeiro. O resultado da ressonância magnética que o jogador fez nesta segunda mostrou um edema no músculo posterior da coxa direita. O atacante sentiu a contusão no segundo tempo contra o Goiás e foi substituído pelo argentino Patito Rodríguez.

Em compensação, Robinho está recuperado da mialgia nas pernas e tem retorno assegurado. Ele participou normalmente do treino de dois toques dos reservas e depois fez um circuito físico nesta segunda. Cicinho (poupado do jogo de domingo) e Edu Dracena (cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo) também retornam. O chileno Mena voltou a treinar com bola nesta segunda e pode reaparecer na lateral esquerda.

Com a ausência de Thiago Ribeiro, o técnico Enderson Moreira deve confirmar a permanência de Geuvânio no time. O atacante marcou dois gols nos dois últimos jogos e está empolgado com a oportunidade que terá pela primeira vez jogar ao lado de Robinho.