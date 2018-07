Lesionado, Argel 'desfalca' Internacional no Jogo das Estrelas da Florida Cup

O Jogo das Estrelas acontece às 21h30 (horário de Brasília) e reúne ex-jogadores e outras personalidades do esporte. O ex-centroavante Ronaldo, sócio do Fort Lauderdale Strikers e um dos organizadores do torneio, está garantido para dar o pontapé inicial da partida.

Entre os confirmados para a partida estão Juan Pablo Sorín, Doni, Fábio Luciano, Lincoln, Edu Gaspar, Ricardo Villar, Rodrigo Fabri, Sergio Manoel, Dodô, Gerald Asamoah (Alemanha) e Eddie Johnson (Estados Unidos).

O evento também contará com nomes de fora do futebol como o ex-tenista Jaime Oncins, o ex-jogador de basquete Marko Jaric, o apresentador de televisão Marco Luque, entre outros.

A organização também promete surpresas para o público, como a presença de personagens da Disney. O Jogo das Estrelas irá levantar recursos para instituições de caridade norte-americanas como "Boys and Girls Club of America", "After School All Star" e "World Sports United".