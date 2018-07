Lesionado, Arouca deverá desfalcar Santos por um mês

SANTOS - Arouca deverá desfalcar o Santos por pelo menos um mês. O volante sofreu lesão de grau um no músculo posterior da coxa direita, no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, e foi substituído por Alan Santos, que deve ser efetivado como titular diante do Vasco, nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro.

O Santos informou que um exame de ressonância magnética, realizado nesta segunda-feira, apontou a lesão na coxa do volante. O atleta se machucou já aos quatro minutos do primeiro tempo do confronto que terminou em 0 a 0.

Após o diagnóstico, Arouca já iniciou o trabalho de fisioterapia no Cepraf do CT Rei Pelé, onde deve permanecer por duas semanas, informou o departamento médico da equipe santista. Após este período, o volante começará a treinar no campo para recuperar a condição física e em seguida retornar ao time.

Já Willian José, que cumpriu suspensão contra os cruzeirenses, deve voltar a formar a dupla de ataque com Neilton nesta quarta-feira diante dos vascaínos.