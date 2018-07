Lesionado, Arrascaeta é cortado de amistosos da seleção uruguaia

O meia Arrascaeta desfalcará a seleção uruguaia nos dois amistosos que ela disputará no início de junho. Nesta segunda-feira, a associação de futebol do país confirmou que a lesão sofrida pelo jogador no último domingo, quando defendia o Cruzeiro diante do Santos, resultou no corte para as partidas contra Irlanda, dia 4 de junho, em Dublin, e Itália, três dias depois, em Nice, na França.

"A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) informa que o jogador Giorgian De Arrascaeta não poderá ser convocado para as partidas da seleção uruguaia contra Irlanda e Itália por ter sofrido uma torção no tornozelo e no joelho direito", anunciou a entidade em nota.

Depois da partida diante do Santos, o médico do Cruzeiro, Walace Espada, chegou a admitir a preocupação com o quadro de Arrascaeta e informou que o jogador seria submetido a exames de imagem nesta segunda.

No lance em que se contundiu, Arrascaeta roubou a bola no meio de campo e, ao arrancar para o contra-ataque, sofreu uma dura entrada do colombiano Copete. O jogador precisou ser substituído aos 13 minutos do segundo tempo por Thiago Neves, que marcaria o gol da vitória cruzeirense por 1 a 0.