Lesionado, atacante Altidore desfalca os EUA na quinta Um estiramento muscular no músculo posterior da coxa esquerda vai tirar o atacante Jozy Altidore da partida dos Estados Unidos contra a Alemanha, quinta-feira, na Arena Pernambuco, em Recife, pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O atleta se lesionou no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre Gana, no dia 16, na estreia dos norte-americanos no Mundial, e o problema o tirou do segundo jogo - empate por 2 a 2 com Portugal, no último domingo.