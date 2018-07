Lesionado, Balotelli não enfrenta a Espanha pela semifinal da competição

FORTALEZA - Com o fim da primeisa fase e a decisão das posições no grupo B, a Itália conheceu seu adversário para a semifinal da Copa das Confederações. Como já era esperado, a equipe enfretará a Espanha, adversário mais temido da competição. Para piorar a situação, Balotelli, principal jogador da Azurra, está fora da partida.

Apesar do médico Enrico Castellacci, da seleção italiana, confirmar neste domingo, em entrevista coletiva, que há poucas chances de o jogador se recuperar a tempo da contratura muscular, o Estado apurou que Balotelli não terá condições de jogo e já está cortado do confronto contra os espanhóis.

Balotelli se machucou na derrota da Itália para o Brasil no último sábado, por 4 a 2, em Salvador. Além dele, o lateral-direito Abate, do Milan, está fora da Copa das Confederações, após sofrer uma luxação no ombro direito contra a seleção brasileira.

Por outro lado, Montolivo está liberado pelos médicos após um trauma na cabeça e Pirlo se recupera de uma lesão na panturrilha e possui boas chandes de enfrentar a Espanha.