Lesionado, Benzema fica fora de convocação da França

Benzema sofreu uma contusão muscular na perna direita no empate do Real Madrid com o CSKA Moscou, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. Sem ele, Blanc terá Kevin Gameiro e Jeremy Menéz, do Paris Saint-Germain, Olivier Giroud, do Montpellier, Franck Ribéry, do Bayern de Munique, Louis Saha, do Tottenham, e Mathieu Valbuena, do Olympique de Marselha, como opções ofensivas.

A principal novidade da lista, no entanto, apareceu no meio de campo. Realizando uma grande temporada com o Olympique de Marselha, o meia Morgan Amalfitano ganhou sua primeira oportunidade na seleção principal.

Confira a lista de convocados da França:

Goleiros - Cédric Carrasso (Bordeaux), Hugo Lloris (Lyon) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha).

Defensores - Eric Abidal (Barcelona), Mathieu Debuchy (Lille), Patrice Evra (Manchester United), Philippe Mexes (Milan), Adil Rami (Valencia), Anthony Réveillère (Lyon) e Mamadou Sakho (Paris Saint-Germain).

Meio-campistas - Morgan Amalfitano (Olympique de Marselha), Yohan Cabaye (Newcastle), Alou Diarra (Olympique de Marselha), Florent Malouda (Chelsea), Marvin Martin (Sochaux), Yann M''vila (Rennes) e Samir Nasri (Manchester City).

Atacantes - Kevin Gameiro (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (Montpellier), Louis Saha (Tottenham), Franck Ribéry (Bayern Munique), Mathieu Valbuena (Olympique de Marselha) e Jeremy Ménez (Paris Saint-Germain).