Lesionado, Berbatov desfalca Manchester contra Schalke O atacante Dimitar Berbatov está fora do duelo do Manchester United diante do Schalke 04, pela primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Ele sentiu um problema muscular na virilha e sequer viajou com a delegação inglesa para a Alemanha, onde as equipes se enfrentam nesta terça-feira.