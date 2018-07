Lesionado, Borges dará lugar a William no Grêmio No último treinamento realizado nesta sexta-feira, o técnico Silas definiu a equipe que enfrentará o Palmeiras, no sábado, no Palestra Itália. A principal ausência do time gaúcho será o atacante Borges, que sentiu uma fisgada na coxa durante a semifinal da Copa do Brasil contra o Santos, na última quarta-feira.