Lesionado, Borges pode desfalcar Grêmio com Palmeiras Depois da eliminação para o Santos da Copa do Brasil, o Grêmio teve outra notícia decepcionante nesta quinta-feira. Ainda sem conseguir se recuperar de um problema na coxa, sofrido na semifinal de quarta-feira, o atacante Borges não participou de uma atividade de recuperação física com o restante do elenco.