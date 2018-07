Lesionado, Bruno César desfalca a equipe do Corinthians por 15 dias

SÃO PAULO - O Corinthians sofreu mais uma baixa nesta terça-feira. O meia Bruno César, um dos principais jogadores do time, lesionou a coxa direita e deverá ficar afastado dos gramados por 15 dias.

O jogador se machucou na partida com o Atlético-GO, no domingo. Nesta terça, um exame confirmou a lesão, de grau 1. O meia desfalcará o time no jogo com o Vasco, nesta quarta-feira, e no próximo domingo, diante do Guarani. Ele ainda deverá ser dúvida para o clássico com o Palmeiras, no dia 24.

Sem Bruno César, artilheiro da equipe neste Brasileiro com 11 gols, o técnico interino Fábio Carille avisou que escalará Danilo no meio-campo. "É provável que amanhã [quarta] jogue o Danilo, tanto para fazer o homem a frente dos volantes ou jogador que ajudar o Roberto Carlos pelo lado esquerdo", disse o técnico, que também não poderá contar com Jorge Henrique, lesionado, e Dentinho, ainda em recuperação.