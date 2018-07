Lesionado, Buffon desfalca Itália nas Eliminatórias

Buffon passou por exames médicos na manhã desta terça e ficou constatado que ele não tinha condições de jogo. Em seu lugar deverá Morgan de Sanctis, que vem se destacando com a camisa do Napoli. Sirigu, do Paris Saint-Germain, é a outra opção.

Com sete pontos, na liderança do Grupo B das Eliminatórias, o técnico Cesare Prandelli destacou a importância de uma vitória nesta terça para a Itália. "Vencer hoje (terça) nos daria mais três pontos para dar uma continuidade. Estou convencido de que nosso grupo é muito equilibrado. Estou muito confiante", disse.