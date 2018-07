Lesionado, Cahill desfalca Inglaterra contra San Marino

O jogador se machucou no último domingo na vitória por 2 a 0 sobre o West Ham, em Londres, pelo Campeonato Inglês. Por causa da lesão, Hodgson acabou convocando Steven Taylor, do Newcastle, como substituto para o confronto com San Marino.

Fora do duelo de sexta-feira, Cahill terá a sua recuperação avaliada durante esta semana pelo departamento médico da seleção inglesa, que definirá se ele poderá estar em campo diante dos montenegrinos, líderes do Grupo H, com dez pontos, justamente à frente dos ingleses, vice-líderes com oito.

Cahill se tornou nesta terça-feira o terceiro jogador a virar desfalque da Inglaterra para esta rodada das Eliminatórias. Antes dele, os também zagueiros Rio Ferdinand, do Manchester United, e Michael Dawson, do Tottenham, foram cortados da seleção por diferentes motivos. Com isso, Hodgson passou a ficar com Joleon Lescott, Chris Smalling, Steven Caulker e agora Steven Taylor como opções para o setor defensivo do time nacional.