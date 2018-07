Lesionado, capitão Sneijder desfalca seleção da Holanda

O meia se machucou durante a partida contra a Estônia, em Amsterdã, na sexta-feira. Com dores, precisou deixar o gramado mais cedo e deu lugar a Rafael van der Vaart. O reserva marcou o primeiro dos três gols da Holanda, do técnico Louis van Gaal, na vitória por 3 a 0.

O treinador convocou o meia Adam Maher, do AZ Alkmaar, para substituir Sneijder no jogo de terça, que também será disputado em Amsterdã. Atuais vice-campeões mundiais, os holandeses lideram o Grupo D, com cinco vitórias seguidas.