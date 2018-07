Lesionado, Cavani é cortado de amistoso do Uruguai contra a Itália

O atacante Edinson Cavani foi cortado do amistoso entre a seleção do Uruguai e a Itália, nesta quarta-feira, em Nice, na França. O jogador uruguaio sofreu lesão muscular na coxa esquerda e não terá condições de entrar em campo contra os italianos.

Cavani se machucou logo no começo da partida contra a Irlanda, no domingo. Ele deixou o gramado aos 10 minutos de jogo e virou motivo de preocupação para o técnico Óscar Tabárez, que precisou cortá-lo nesta segunda. "Fizemos o atendimento clínico e exames por imagem, decidindo por seu desfalque no amistoso desta quarta, contra a Itália", afirmou a seleção uruguaia, em comunicado.

Desta forma, Tabárez acumula mais uma baixa importante no seu time. Antes de Cavani, ele já havia perdido o zagueiro e capitão Diego Godín e o atacante Luis Suárez.

Sem Cavani, artilheiro do Campeonato Francês, o Uruguai vai tentar, diante da Itália, encerrar a sequência de quatro derrotas consecutivas. São três revezes nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018 e um contra a Irlanda, por 3 a 1, no fim de semana.