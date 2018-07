Lesionado, Cillessen é cortado e desfalca Holanda no jogo com a França

A Holanda sofreu uma baixa para o duelo da próxima segunda-feira com a França pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. O goleiro Jasper Cillessen, do Barcelona, se lesionou durante treino da equipe e precisou ser cortado pelo técnico Danny Blind.

Cillessen, que recentemente trocou o Ajax pelo clube catalão, sofreu a contusão durante o treinamento deste sábado da Holanda. E diante da sua indisponibilidade, Blind convocou Michel Vorm, goleiro do Tottenham, da Inglaterra.

A lesão de Cillessen, porém, não terá grandes efeitos na escalação da Holanda para o duelo com a França. Afinal, na última sexta-feira, quando a equipe superou a Bielo-Rússia por 4 a 1, em Roterdã, pelas Eliminatórias, a vaga de titular foi ocupada por Maarten Stekelenburg, do inglês Everton, que seguirá na equipe.

A Holanda receberá a França na próxima segunda-feira, em Amsterdã, numa partida importante na luta pela vaga no Mundial da Rússia. Afinal, as equipes somam quatro pontos e dividem a liderança do Grupo A do torneio classificatório com oito pontos.