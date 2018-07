Lesionado, Cris desfalca Lyon na Liga dos Campeões

Cris ficará de fora da partida contra o Lens, neste domingo, pelo Francês, e do jogo contra o Schalke, na próxima quarta-feira, pela competição continental. O time do brasileiro lidera o Grupo B da Liga. E ocupa a oitava colocação no torneio nacional.

O zagueiro começou a sentir dores no joelho após levar uma pancada no local no jogo contra o Nice, domingo, pelo Francês. Apesar do veto para as próximas partidas, a situação de Cris não preocupa os médicos do clube.