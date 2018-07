Lesionado, Cristiano Ronaldo desfalca treino do Real

Cristiano Ronaldo tomou uma dura entrada do zagueiro colombiano Perea e acabou sofrendo uma lesão de grau um no tornozelo. Apesar de confirmar a contusão, o Real não anunciou o tempo que o jogador ficará afastado. Depois de defender o Real no sábado, o astro português esteve em Londres para acompanhar a final do ATP Finals, vencida por Roger Federer diante de Jo-Wilfried Tsonga, no último domingo.

Por outro lado, o técnico José Mourinho teve uma boa notícia nesta terça. O brasileiro Kaká se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, que o mantém afastado dos gramados há um mês, e participou normalmente do treinamento físico junto com seus companheiros. Outro que treinou com o grupo foi o lateral Arbeloa, recuperado de uma contusão muscular na perna esquerda.

Líder disparado do Campeonato Espanhol, com seis pontos de vantagem sobre o Barcelona, o Real Madrid volta a campo pela competição no próximo sábado, contra o Sporting Gijón, fora de casa, pela 15.ª rodada.