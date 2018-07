Lesionado, D'Alessandro desfalca o Inter na Bolívia

D''Alessandro se contundiu no último dia 10, durante a vitória por 2 a 1 diante do Santa Cruz, pelo Campeonato Gaúcho, e já desfalcou o Inter nas goleadas sobre o próprio The Strongest, por 5 a 0, na última terça-feira, e sobre o Juventude, por 7 a 0, no último sábado.

Com a lesão do meia argentino, quem ganhou espaço foi Jajá Coelho. O jogador estreou pelo clube diante do Juventude, marcou dois gols e caiu nas graças da torcida. Como prêmio, foi relacionado para a partida desta quarta.

A boa notícia ficou por conta dos volante Guiñazu e Tinga. Os dois foram poupados da partida de sábado, com leves problemas físicos, mas se recuperaram e não devem ser problema para enfrentar o The Strongest.

Preocupada com a altitude de La Paz, a comissão técnica do Inter decidiu que a equipe ficará em Santa Cruz de la Sierra, cidade localizada ao nível do mar, até cinco horas antes da partida. O embarque para a Bolívia acontecerá ainda nesta segunda-feira, à tarde.

Confira os relacionados do Internacional:

Goleiros: Muriel e Renan.

Zagueiros: Índio, Rodrigo Moledo e Bolívar.

Laterais: Nei, Kleber e Fabrício.

Volantes: Guiñazu, Tinga, Elton e Bolatti.

Meias: Oscar, João Paulo, Jajá e Dátolo.

Atacantes: Leandro Damião, Dagoberto, Jô e Gilberto.