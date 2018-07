Lesionado, Daniel Alves desfalcará Barça por até 20 dias

Desta forma, o time catalão poderá ficar sem o jogador brasileiro em suas cinco próximas partidas. Nos 20 dias que virão pela frente, a equipe enfrentará o Alavés, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei, e depois irá encarar Athletic Bilbao, Betis e Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, e ainda pegará o Benfica pela Liga dos Campeões da Europa.

E caso realmente fique 20 dias afastado do Barcelona, Daniel Alves também corre o risco de desfalcar o time no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, em 12 de dezembro, caso o seu time confirme favoritismo e elimine o Alavés nesta quarta-feira.

Daniel Alves se machucou na goleada por 4 a 0 sobre o Levante, em Valência, que manteve o Barcelona na liderança isolada do Campeonato Espanhol. O brasileiro já havia sofrido o mesmo tipo de lesão nesta temporada, mas na perna esquerda, naquela ocasião no clássico contra o Real Madrid.